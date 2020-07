Il PD boccia la proposta M5S di utilizzare per altri progetti i rimborsi dei consiglieri regionali durante il lockdown

L’Assemblea Legislativa ha bocciato la proposta del MoVimento 5 Stelle di destinare ad altre finalità i rimborsi chilometrici non usufruiti dai consiglieri regionali durante il periodo di lockdown per l’emergenza Coronavirus.

“Abbiamo perso un’occasione per dare un segnale politico molto importante – spiega la capogruppo Silvia Piccinini – Mentre in altre Regioni, come per esempio la Toscana, è scoppiata una polemica furiosa proprio riguardo all’utilizzo di questi fondi che sono stati goduti dai consiglieri regionali nonostante tutte le attività del Consiglio fossero state sospese per l’emergenza Covid-19, noi avevamo proposto che i nostri fondi non utilizzati fossero assegnati ad altre iniziative, in primo luogo per migliorare la sostenibilità ambientale proprio dell’Assemblea Legislativa. Un’idea che evidentemente non è piaciuta al Partito Democratico che ha respinto il nostro ordine del giorno collegato all’assestamento di bilancio. Una decisione incomprensibile resa ancor più grave dal fatto che parliamo di cifre di certo non astronomiche, a cui però evidentemente i consiglieri regionali fanno fatica a rinunciare. In un periodo così delicato sia per l’Emilia-Romagna che per l’intero Paese si poteva lanciare un messaggio importante ai cittadini riguardo ai costi della politica. Occasione che evidentemente il PD ha voluto rimandare a data da destinarsi” conclude Silvia Piccinini.