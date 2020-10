Incendio scuola Monterenzio, Piccinini (M5S): “Regione intervenga per trovare al più presto una nuova sede”

“La Regione si attivi immediatamente attraverso la Protezione civile e la collaborazione dell’Ufficio scolastico regionale per cercare di risolvere nel più breve tempo possibile il caso della scuola materna di Monterenzio, andata a fuoco per la seconda volta in un mese”.

È quanto chiede Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, dopo che un altro incendio, dopo quello di inizio settembre, ha devastato il tetto della scuola dell’infanzia in fase di ristrutturazione. “Mentre vigili del fuoco e inquirenti sono a lavoro per capire le cause di questo ennesimo incendio, credo che sia compito delle istituzioni cercare di trovare una soluzione immediata all’enorme disagio che sia i bambini che le loro famiglie stanno vivendo dall’inizio dell’anno scolastico – aggiunge Silvia Piccinini – Visto che l’edificio sarà inagibile ancora per molto tempo, c’è l’assoluta necessità di trovare un’altra struttura dove permettere ai bambini di poter andare a scuola. Non si può anche soltanto pensare di proseguire l’attività didattica all’interno di quelle tende che fino ad oggi li hanno ospitati. Ecco perché chiediamo alla Regione e alle assessore Salomoni e Priolo, sia attraverso la Protezione civile che con un confronto diretto con l’Ufficio scolastico regionale, di trovare una soluzione adeguata e che non metta a rischio il proseguimento dell’anno scolastico. Non si può più perdere altro tempo” conclude la capogruppo regionale M5S.