Incidente sfiorato tra camion e treno a Novellara, Piccinini (M5S): “Basta ritardi. Eliminazione passaggi a livello deve essere una priorità per Regione, Comuni e MIT”

“L’incidente sfiorato tra un treno e un camion al passaggio a livello di Novellara è la dimostrazione dell’estrema urgenza di un intervento per la messa in sicurezza di questi attraversamenti. Nella scorsa legislatura il MoVimento 5 Stelle è riuscito a far stanziare alla Regione le risorse necessarie per il superamento dei passaggi a livello, adesso però è necessario che anche i Comuni e lo Stato si diano da fare per il raggiungimento di questo obiettivo. Ne vale la sicurezza di tutti: automobilisti, pendolari e personale ferroviario”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo al caso dell’incidente sfiorato al passaggio a livello di Novellara, sulla linea ferroviaria Reggio Emilia-Gustalla. Questa mattina, infatti, un camion è rimasto chiuso all’interno delle sbarre del passaggio a livello che si stavano abbassando per l’arrivo di un treno.

“Per fortuna il camionista ha avuto il tempo di spostare il proprio mezzo parallelamente ai binari e quindi permettere al treno di passare, altrimenti i due mezzi si sarebbero scontrati con conseguenze molto gravi – aggiunge Silvia Piccinini – Non possiamo permetterci, nel 2021, che episodi di questo genere si verifichino. In Emilia-Romagna, grazie al lavoro del MoVimento 5 Stelle in Regione, nel 2019 sono state stanziate le risorse necessarie per l’eliminazione dei passaggi a livello. Ad oggi però ancora non ci sono stati passi in avanti. Per questo è necessario che la Regione, assieme ai sindaci e al MIT, facciano di tutto per garantire la sicurezza a pendolari e automobilisti. Quello di Novellara non è fatto isolato. Ogni giorno si verificano episodi simili che, nel migliore dei casi, generano ritardi nella circolazione ferroviaria. Quello dell’eliminazione dei passaggi a livello, soprattutto nei centri urbani, è un intervento che non può più essere rimandato” conclude la capogruppo regionale M5S.