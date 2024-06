INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS, PICCININI (M5S): “BENE OPPOSIZIONE DELLA REGIONE ALLE MANOVRE DEL GOVERNO. SVENDITA AL GRUPPO SERI VA FERMATA”

“Bene fa la Regione ad esprimere profondo dissenso sulla vendita dei Industria Italiana Autobus al gruppo Seri. Anche alla luce di quanto emerso da una recente inchiesta giornalistica, che ha svelato come l’azienda sia stata chiamata in causa da un gruppo di lavoratori per il mancato riconoscimento del Tfr, crediamo che questa svendita vada fermata al più presto”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo alla posizione della Regione sulla vicenda della cessione delle quote pubbliche di Industria Italiana Autobus da parte di Invitalia e Leonardo.

“Il rischio è che si faccia una vera e propria speculazione di tipo finanziaria sulla pelle dei lavoratori che invece rappresentano un patrimonio di competenze e professionalità da tutelare – aggiunge Silvia Piccinini – È davvero incredibile come il Governo abbia deciso di disfarsi di una realtà unica in Italia e fondamentale nel processo di transizione energetica ed ecologica nel campo del trasporto pubblico. Ecco perché è sicuramente positivo che la Regione, anche oggi, abbia sottolineato la sua totale contrarietà alla vendita dell’ex Bredamenarinibus. Serve però che questa opposizione arrivi direttamente sulla scrivania del ministro Urso e degli altri membri del Governo. La svendita di IIA deve essere fermata” conclude Silvia Piccinini.