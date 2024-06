INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS, PICCININI (M5S): “NOI AL FIANCO DEI LAVORATORI IN SCIOPERO. FOLLE L’IDEA DEL GOVERNO DI DISMETTERE LA PARTECIPAZIONE PUBBLICA IN UN’AZIENDA CRUCIALE PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA”

“Non è accettabile che il Governo continui a fare di tutto per disfarsi di un’azienda cruciale per la transizione ecologica all’interno del trasporto pubblico locale. L’ex BredaMenarinibus è e deve restare un’eccellenza perché l’unica in grado di garantire le competenze e la professionalità necessarie per raggiungere questo obiettivo. Il MoVimento 5 Stelle è al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori nel richiedere un serio piano industriale di rilancio. E li supporteremo finché questa vertenza non verrà risolta”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, che questa mattina ha partecipato all’assemblea pubblica davanti ai cancelli di Industria Italiana Autobus a Bologna in occasione dello sciopero indetto dai sindacati.

“La mobilitazione delle scorse settimane che ha scongiurato la svendita dell’azienda al Gruppo Seri rappresenta una vittoria di tutti le lavoratrici e i lavoratori ma non può e non deve bastare – aggiunge Silvia Piccinini – La richiesta che è arrivata oggi durante il presidio è che qualsiasi nuova ipotesi di ingresso societario debba basarsi sulla presenza di un piano industriale di rilancio che sia serio ed autentico. Così come fondamentale è che lo Stato continui a fare la propria parte. Non è accettabile, infatti, che il Governo pensi di disfarsi di una risorsa strategica come l’ex BredaMenarinibus, che rappresenta un tassello fondamentale per governare la transizione ecologica ed energetica nel trasporto pubblico locale. L’auspicio è che la scellerata idea di dismettere di punto in bianco la partecipazione pubblica all’interno di IIA sia definitivamente tramontata e che adesso si possa cominciare a lavorare ad un piano di rilancio vero e concreto che veda i lavoratori al centro del progetto” conclude Silvia Piccinini.