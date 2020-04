La decisione del Tribunale di Ferrara è l’ennesima bocciatura della demagogia leghista

“La decisione del Tribunale di Ferrara smaschera ancora una volta la becera propaganda che la Lega sta portando avanti sull’emergenza Coronavirus, a Roma come in Emilia-Romagna. Le istituzioni non possono essere utilizzate per avere qualche like in più sui social network”.

È questo il commento di Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo alla bocciatura da parte del Tribunale di Ferrara della delibera che fissava i criteri per ottenere i buoni spesa destinate alle persone in difficoltà nell’emergenza Coronavirus.

“La frase ‘prima gli italiani’ utilizzata in questa delicatissima situazione sociale e sanitaria è totalmente fuori luogo e quindi siamo soddisfatti che il Tribunale abbia messo nero su bianco l’illegittimità della decisione del sindaco Fabbri – aggiunge Piccinini – D’altronde gli slogan demagogici, bocciati poi dalla realtà dei fatti, sono ormai una costante della politica della Lega come dimostra anche la surreale occupazione del Parlamento avvenuta la scorsa notte. Invece di gridare all’ennesimo complotto, Fabbri accetti la decisione del Tribunale e si preoccupi, se è capace, di garantire a tutti i suoi cittadini il giusto sostegno” conclude la capogruppo M5S.