LA REGIONE ACCELERA SUI PANNELLI FOTOVOLTAICI NELLE STAZIONI FERROVIARIE, PICCININI (M5S): “ACCOLTA NOSTRA PROPOSTA. ULTERIORE PASSO VERSO UNA MOBILITÀ PUBBLICA SEMPRE PIÙ GREEN”

Accelerare con il progetto di installare pannelli fotovoltaici su tetti e le pensiline delle stazioni ferroviarie, oltre alla realizzazione di Comunità energetiche all’interno delle infrastrutture gestite da FER: sono queste le due richieste al centro di una risoluzione presentata dalla consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle Silvia Piccinini e approvata oggi dall’Assemblea Legislativa. La richiesta prende spunto da due progetti pilota realizzati da FER nelle province di Bologna e Reggio Emilia (a Budrio e a Scandiano) dove si è deciso di puntare sul processo di efficientamento energetico della rete ferroviaria, ottimizzando il consumo di energia elettrica a supporto degli impianti delle stazioni oltre che per alimentare con energia green anche i dispositivi tecnologici necessari per la sicurezza e la circolazione dei treni.

“Visto che negli ultimi anni la Regione ha messo a disposizione importanti risorse sull’elettrificazione delle linee ferroviarie, accogliendo nella scorsa legislatura la richiesta del MoVimento 5 Stelle, sono soddisfatta che oggi con la mia risoluzione si possa aggiungere un ulteriore tassello a questo processo di ammodernamento delle nostre infrastrutture in un’ottica sempre più sostenibile – spiega Silvia Piccinini – Creare un cronoprogramma preciso per realizzare questo tipo di interventi è un primo passo per rivoluzionare il nostro sistema dei trasporti e portarlo verso quella transizione ecologica ed energetica che non è più rimandabile”. Nella risoluzione, che ha avuto l’ok all’unanimità dall’Assemblea Legislativa, si chiede anche alla Regione di valutare la possibilità di realizzare Comunità energetiche rinnovabili nelle aree di pertinenza FER, coinvolgendo gli Enti locali in una logica diretta alla piena sostenibilità dei sistemi di mobilità. “Una svolta che avrebbe degli evidenti vantaggi, anche economici, visto che i risparmi ottenuti dal processo di efficientamento energetico delle nostre stazioni potrebbero essere investiti e dirottati da FER in altri settori che necessitano di sostegni immediati. Ecco perché sono particolarmente soddisfatta di essere riuscita ad impegnare la Giunta riguardo al futuro del nostro sistema di trasporto pubblico in una direzione sempre più attenta alla sostenibilità sia ambientale che economica” conclude Silvia Piccinini.