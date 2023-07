LA REGIONE CANCELLA IL VOTO ELETTRONICO PER I CONSORZI DI BONIFICA, PICCININI (M5S): “DECISIONE ASSURDA. COLPO DI SPUGNA SU TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE”

“La Regione vuole smantellare il voto elettronico nelle elezioni dei Consorzi di bonifica, cancellando uno strumento previsto dalla legge, che punta ad assicurare trasparenza e partecipazione all’interno di un organismo che ha responsabilità fondamentali per quanto riguarda la gestione del rischio idraulico e la messa in sicurezza dei nostri territori”. È quanto denuncia Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, dopo che la Regione ha presentato un emendamento, all’interno della manovra di bilancio che verrà votata in aula la prossima settimana, che abolisce la possibilità di utilizzo del voto elettronico all’interno delle elezioni dei Consorzi di bonifica.

“La Regione, anziché provare ad attuare seriamente una norma che garantisce la partecipazione, preferisce cancellare il problema eliminandolo alla radice, per evitare di doversene fare carico – spiega Silvia Piccinini – Nelle ultime elezioni dei consorzi regionali, infatti, ha partecipato appena lo 0,21% degli aventi diritto. Senza contare che il voto elettronico, previsto tra l’altro dagli stessi statuti dei vari consorzi, poteva assicurare quella trasparenza che troppo spesso è mancata durante le varie tornate elettorali. Adesso, nonostante l’impegno assicurato a parole dalla stessa Regione sia nella scorsa legislatura che in recenti risposte ad interrogazioni in aula, si rinuncia a cercare di risolvere i problemi esistenti cancellando tutto con un colpo di spugna. Una decisione inconcepibile e contro la quale il MoVimento 5 Stelle si è già opposto in commissione e si opporrà in aula la prossima settimana” conclude Silvia Piccinini.