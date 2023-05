LA REGIONE FINANZIERÀ CON 400MILA EURO LA LEGGE CONTRO IL SOVRAINDEBITAMENTO. PICCININI (M5S): “UN PRIMO PASSO PER AIUTARE CHI SI TROVA IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA

La Regione darà piena attuazione alla legge sul sovraindebitamento con uno stanziamento di 400mila euro: è quanto ha assicurato oggi in Assemblea Legislativa l’assessore al Welfare, Politiche giovanili, Montagna e aree interne Igor Taruffi rispondendo ad un question time presentato dalla consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle, Silvia Piccinini, che era stata la promotrice della legge regionale 28/2019 approvata durante la scorsa legislatura.

“Si tratta di una buona notizia che conferma gli impegni presi anche all’interno di un ordine del giorno, sempre a mia firma, presentato durante l’ultima sessione di bilancio proprio per dare forza ad uno strumento fondamentale aiutare chi si trova in situazioni di morosità incolpevole – spiega Silvia Piccinini – Secondo l’Istat nel 2021 in Emilia-Romagna l’11,2 per cento dei residenti era considerato in condizioni di rischio di povertà o esclusione sociale, e l’incidenza di povertà relativa nel nostro territorio è aumentata negli anni ed è passata dal 4,2% del 2019 al 5,3% del 2020 al 6%del 2021. Numeri che dimostrano, qualora ce ne fosse bisogno, la necessità di dare piena attuazione alla legge sul sovraindebitamento che approvammo sul finire della scorsa legislatura”.

Oltre allo stanziamento di 400mila euro la Regione ha spiegato come siano in corso una serie di confronti con gli Ordini professionali, attori fondamentali per l’applicazione della norma regionale. “Nonostante dal 2019 in poi si sia perso del tempo prezioso, è sicuramente positivo che oggi la Regione abbia cominciato a muovere i primi passi per la messa a terra di questa legge” conclude la capogruppo regionale M5S.