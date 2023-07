LAUREA PATRICK ZAKI, PICCININI (M5S): “TRAGUARDO IMPORTANTE CHE DIMOSTRA LA SUA GRANDE DETERMINAZIONE. LO ASPETTIAMO A BOLOGNA”

“La laurea ottenuta oggi da Patrick Zaki è la dimostrazione della sua grande determinazione che gli ha permesso di raggiungere un traguardo così importante nonostante le tante difficoltà che ha dovuto subire ingiustamente negli ultimi anni. A lui vanno le nostre più grandi congratulazioni. Adesso un’altra battaglia da vincere è quella per la sua libertà”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo alla notizia della laurea ottenuta da Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Università di Bologna sotto processo nel suo Paese per diffusione di notizie false. “L’auspicio di tutti è che Patrick possa al più presto tornare a Bologna e continuare qui il suo percorso di vita e di studio – aggiunge Silvia Piccinini – Il 18 luglio ci sarà una nuova udienza del processo che lo vede come imputato in base a un’accusa ingiusta e assurda. Speriamo che questa sia per davvero l’ultima tappa di un calvario che dura ormai da troppo tempo. Noi siamo e saremo sempre con lui” conclude la capogruppo regionale M5S.