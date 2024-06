LAVORO, PICCININI (M5S) FIRMA I QUATTRO REFERENDUM DELLA CGIL: “CANCELLARE AL PIÙ PRESTO LE NORME CHE HANNO PEGGIORATO LA VITA DEI LAVORATORI”

Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, ha firmato questa mattina (in occasione dello sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici di Industria Italiana Autobus) i quattro referendum abrogativi sul Jobs Act promossi dalla Cgil.

“In Italia, purtroppo, il lavoro continua ad essere un’emergenza quotidiana come dimostra drammaticamente la strage di Suviana e i lavoratori che in quel luogo hanno perso la vita – spiega Silvia Piccinini – In questi anni è stato fatto poco e quel poco che è stato fatto, paradossalmente, ha addirittura peggiorato la situazione: a partire dall’introduzione della liberalizzazione dei contratti a termine, passando per l’esclusione della responsabilità delle aziende committenti negli appalti e nei subappalti in caso di infortunio dei lavoratori e finendo con il tetto per gli indennizzi per i licenziamenti ingiustificati nelle piccole aziende. Ecco perché oggi ho firmato convintamente le quattro proposte di referendum avanzate dalla Cgil, affinché vengano cancellate al più presto quelle norme che in questi anni hanno prodotto un netto peggioramento delle condizioni di vita dei lavoratori” conclude Silvia Piccinini.