Le ceneri di “Fido” nella tomba di famiglia: Il MoVimento 5 Stelle presenta un progetto di legge sul benessere animale

La possibilità per le ceneri di cani e gatti di essere sepolti assieme ai loro padroni, magari nella tomba della famiglia che si sono presi cura di loro per tutta la vita. È questa la principale novità contenuta dal progetto di legge presentato dal MoVimento 5 Stelle sul “benessere animale e la tutela delle relazioni con gli animali d’affezione” a firma della capogruppo Silvia Piccinini.

“Come l’emergenza Coronavirus ha dimostrato, crediamo che sia necessario porre più attenzione al rapporto fra uomini e gli animali, intesi proprio come due soggetti destinati a dividere e a condividere lo stesso ambiente” spiega Silvia Piccinini. Il progetto di legge introduce la possibilità da parte di proprietari di cani, gatti e altri animali d’affezione, di decidere di far tumulare nella propria tomba, o in quella dei propri cari, le ceneri degli animali. “Si tratta di una possibilità che in Liguria ha visto la convergenza di tutte le forze politiche – aggiunge la capogruppo M5S – Al momento in Emilia-Romagna la legge 19 del 2004 prevede esclusivamente la possibilità di far nascere dei cimiteri degli animali, ma crediamo che l’idea di poter seppellire le ceneri degli animali di compagnia nella tomba di chi se n’è preso cura per tutta la vita, sia un’opportunità che possa trovare spazio anche da noi” conclude Silvia Piccinini.