Lido degli Estensi, Piccinini (M5S): “No al taglio dei 51 pini. Regione intervenga per tutelare un patrimonio storico ed ambientale”

No all’abbattimento dei 51 pini storici a Lido degli Estensi. È quanto ribadisce Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, all’interno di un’interrogazione presentata in Regione per chiedere un intervento della giunta sul contestato progetto di riqualificazione della zona di viale Carducci. “Ci sembra paradossale che per attuare un progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana si scelga di abbattere 51 pini che rappresentano anche un patrimonio storico di Lido degli Estensi – spiega Silvia Piccinini – Anche se al taglio di questi arbusti seguirà la piantumazione di altre piante, credo che sia assolutamente necessario che si faccia un’attenta e approfondita riflessione sull’opportunità di operare questo abbattimento. Non si può pensare che un progetto non possa essere modificato. La Regione, anche su spinta e impulso del MoVimento 5 Stelle, ha previsto una grande opera di forestazione urbana che ha portato in tutta l’Emilia-Romagna alla piantumazione di oltre 500mila nuove piante. Questo però non significa che il verde che già è presente all’interno delle nostre città, e che magari rappresenta un patrimonio storico da tutelare, debba essere sostituito o peggio azzerato”.

Per questo all’interno della sua interrogazione la capogruppo del MoVimento 5 Stelle chiede alla Regione di avviare fin da subito un confronto con l’amministrazione comunale di Comacchio in modo da trovare una soluzione per la questione dei 51 pini di viale Carducci e per verificare soluzioni alternative al passaggio delle automobili. “La grande mobilitazione di comitati e cittadini per questi alberi dimostra quanto sia importante questo tema, per questo – conclude Silvia Piccinini – bisogna fare di tutto per evitare questo scempio storico ed ambientale”.