Linea Reggio-Guastalla, Piccinini (M5S) e Costa (Pd): “Impegno della Regione per migliorare la tratta c’è, adesso accelerare con gli interventi coinvolgendo i territori. Sui treni cancellati responsabilità chiare da parte di Trenitalia-Tper”

“L’impegno della Regione per il superamento dei passaggi a livello, e mettere così fine a gran parte dei disagi che ogni giorno si verificano lungo la linea Reggio-Guastalla, c’è e si sta traducendo anche in interventi importanti come, per esempio, quello previsto a San Bernardino. Per questo, anche in accordo con i sindaci e i territori, serve accelerare questo processo e ridare finalmente dignità a un servizio che soprattutto nelle ultime settimane è stato caratterizzato da uno stillicidio di ritardi e soppressioni”. Silvia Piccinini e Andrea Costa, rispettivamente capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle e consigliere regionale del Pd, commentano così la risposta che la Regione ha dato ai loro due question time che si sono svolti questa mattina in Assemblea Legislativa. Due interrogazioni presentate all’indomani dell’incredibile sequenza di ritardi, soppressioni e incidenti ai passaggi a livello, che si sono verificati negli ultimi giorni lungo la linea ferroviaria Reggio Emilia-Guastalla.

“La Regione sta mettendo in campo risorse importanti per garantire il miglioramento del servizio ferroviario, sia attraverso il completamento dell’elettrificazione delle linee, sia per il superamento dei passaggi a livello – aggiungono Piccinini e Costa – In questo momento però serve la massima disponibilità da parte di tutti a trovare soluzioni immediate per migliorare il servizio di trasporto soprattutto lungo quelle linee che sono da tempo caratterizzate dai disagi maggiori, come per esempio la Reggio-Guastalla. Come abbiamo avuto modo di verificare di persona nelle ultime settimane, serve un intervento deciso anche per la riqualificazione delle stazioni lungo tutto la tratta. Così come serve azzerare i disagi dovuti alla cancellazione di treni. Anche oggi, purtroppo, ci è stato segnalato che alcune corse sono saltate senza nessun preavviso sembra a causa di una non meglio specificata mancanza di personale. Visto che non è la prima volta che succedono episodi di questo tipo – concludono i due consiglieri regionali di M5S e Pd – crediamo che Trenitalia-Tper debba essere chiamata a risponderne al più presto”.