Maggioranza in Regione si spacca sul no del M5S alla Cispadana

“Bonaccini prenda atto che sulla Cispadana la sua maggioranza è in costante evaporazione. Il voto favorevole al nostro ordine del giorno di Coraggiosa e Europa Verde presentato oggi in Assemblea Legislativa dimostra che su quest’opera, inutile e dannosa per territorio e ambiente, ci sono visioni diametralmente opposte da parte di chi è alla guida dell’Emilia-Romagna”.

È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo alla realizzazione dell’autostrada regionale Cispadana al centro di un ordine del giorno presentato dal M5S collegato al rendiconto della Regione in discussione oggi in Assemblea Legislativa.

“Con il nostro ordine del giorno chiedevamo di abbandonare definitivamente questo progetto a prescindere dagli esiti dell’attuale analisi costi-benefici, che rischia di essere pesantemente influenzata dall’intenzione di tenere conto anche di elementi particolarmente onerosi come il contratto sottoscritto dalla Regione con il concessionario dell’opera – aggiunge Silvia Piccinini – Le risorse già stanziate per realizzarla devono servire per attuare quella svolta green di cui la Giunta da tempo si riempie la bocca ma che tarda anche solo a far intravedere all’orizzonte. Bocciando la nostra proposta il Pd svela il suo vero volto: da un lato promette un nuovo patto per il clima, dall’altro continua a investire su asfalto e cemento attuando così politiche antistoriche che peggiorano la qualità della nostra aria” conclude la capogruppo M5S.