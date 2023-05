MALTEMPO IN EMILIA-ROMAGNA, PICCININI (M5S): “VICINANZA ALLE PERSONE SFOLLATE. GRAZIE AI SINDACI E A CHI STA COORDINANDO LA MACCHINA DEI SOCCORSI”

“Voglio esprimere tutta la mia vicinanza alle persone sfollate a causa dell’ennesima ondata di maltempo che sta flagellando la nostra regione. Un ringraziamento particolare va poi a quei sindaci, agli uomini e alle donne della protezione civile, ai vigili del fuoco, alle forze dell’ordine e a tutti i volontari che in queste ore difficili si stanno impegnando nelle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza del territorio. Stanno portando avanti un lavoro davvero molto difficile e gravoso. Questo non è il momento delle polemiche ma una volta passata la fase emergenziale è necessario mettere mano, e con urgenza, alla legge regionale 24/2017 che ha palesemente fallito l’obiettivo del contenimento del consumo di suolo. L’Emilia-Romagna è terza a livello nazionale sia per incremento di suolo consumato tra il 2020 e il 2021, sia per il totale di suolo consumato l’anno scorso, dopo Lombardia e Veneto. Non possiamo attendere oltre”.

È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo alla nuova ondata di maltempo che sta interessando dalla serata di ieri gran parte dell’Emilia-Romagna. “Purtroppo, ci troviamo di fronte a una nuova emergenza a distanza di appena due settimane da una tremenda alluvione che ha colpito in special modo le province di Bologna e di Ravenna – aggiunge Silvia Piccinini – Purtroppo oggi la situazione sembra essere particolarmente difficile soprattutto in Romagna e di nuovo nel Bolognese. Al momento le persone sfollate sono più un migliaio in tutta la Regione e a loro va tutta la mia vicinanza e solidarietà. L’auspicio è che, passata questa fase molto delicata, possano tornare nelle loro case al più presto e in totale sicurezza” conclude la capogruppo regionale M5S.