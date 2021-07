Maltempo, Piccinini (M5S): “Subito stato di emergenza per le province colpite dalla grandine. Danni simili a quelli registrati a giugno 2019”

“La violenta grandinata che si è abbattuta tra le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena ha provocato danni molto gravi. Per questo è necessario che la Regione dichiari immediatamente lo stato di emergenza. Serve dare il via al più presto a una ricognizione su quanto successo e dare aiuto ai cittadini e alle imprese”. È quanto chiede Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo alla violenta ondata di maltempo che si è abbattuta oggi pomeriggio in Emilia-Romagna, in particolare tra le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena.

“Purtroppo abbiamo assistito a scene molto simili a quelle viste nel giugno d due anni fa, con chicchi di grandine grandi come palle da baseball che provocarono danni ingenti sia alle colture agricole che alle case e alle auto in strada – aggiunge Silvia Piccinini – Ci troviamo davanti a un’ennesima emergenza climatica che è necessario affrontare con tutte le risorse a nostra disposizione. Situazioni estreme come quelle di oggi stanno diventando sempre più ordinarie e ci devono spingere ancora di più a cambiare radicalmente le nostre politiche sull’ambiente prima che sia davvero troppo tardi” conclude la capogruppo regionale M5S.