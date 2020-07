Maltempo Reggio Emilia, Piccinini (M5S): “Regione faccia una rapida ricognizione dei danni e avvii richiesta di calamità naturale”

Una rapida ricognizione dei danni e l’eventuale richiesta di stato di calamità: è quanto alla Regione chiede Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo alla violenta grandinata che questa notte ha colpito la zona di Fabbrico, in provincia di Reggio Emilia, e ha coinvolto anche alcuni comuni del Modenese. “Le immagini di auto seriamente danneggiate da chicchi di grandine grandi come palline da tennis e tetti delle case danneggiate, fanno tornare alla mente la violentissima grandinata dello scorso anno che mise in ginocchio anche moltissime aziende agricole della nostra regione – spiega Silvia Piccinini – Così come allora serve che la Regione agisca in fretta per capire l’entità dei danni provocati dal maltempo questa notte e magari dichiari al più presto lo stato di calamità necessario poi per dare il via nel più breve tempo possibile alle pratiche per indennizzi e rimborsi. Purtroppo questo tipo di grandinate sembrano essere ormai ricorrenti in Emilia-Romagna, segnale che il tema dei cambiamenti climatici deve essere una priorità da affrontare ma che al momento non sembra essere in cima all’agenda di governo di Bonaccini e dei suoi assessori” conclude Silvia Piccinini.