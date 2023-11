MANGANELLATE AI MANIFESTANTI, PICCININI (M5S): “DAL CONSIGLIERE VENTURI PAROLE ABERRANTI. VIOLENZA NON PUÒ ESSERE MAI LA RISPOSTA”

“Continuare ad invocare l’uso dei manganelli come unica risposta verso chi protesta ci riporta ad una cultura fascista che non appartiene né a Bologna né all’Emilia-Romagna. Per questo le parole del consigliere comunale della Lega, Giulio Venturi, ribadite anche oggi dopo quelle dei giorni scorsi sono semplicemente aberranti”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, in merito alle recenti dichiarazioni del consigliere comunale della Lega, Giulio Venturi, riguardo alla protesta messa in atto dagli attivisti di “Ultima Generazione” che oggi hanno bloccato il traffico in tangenziale a Bologna e messo a segno un blitz nella sede dell’Assemblea Legislativa in viale Aldo Moro per chiedere interventi concreti nei confronti della crisi climatica.

“Anche se bisogna sottolineare che si tratta di una protesta estrema e a mio avviso discutibile nelle modalità con cui è stata condotta, non si può pensare di rispondere a questi ragazzi utilizzando la violenza così come continua a suggerire il consigliere Venturi – aggiunge Silvia Piccinini – Tra l’altro, che a voler manganellare chi manifesta pacificamente sia un rappresentante delle istituzioni è davvero molto grave. Se Venturi ha nostalgia del Ventennio lo dica chiaramente” conclude la capogruppo regionale M5S.