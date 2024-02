MANIFESTI CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE VANDALIZZATI A CESENA, PICCININI (M5S): “GESTO DA CODARDI. BENE CHE REGIONE FACCIA PARTIRE SUBITO LA MIA IDEA SUI MESSAGGI RIVOLTI AGLI UOMINI VIOLENTI”

“Ciò che è accaduto a Cesena dimostra, ancora una volta, quanto sia necessario non far passare sotto silenzio il tema della violenza contro le donne. Bene quindi che la Regione, accogliendo una mia proposta, abbia programmato già da marzo l’integrazione della campagna di sensibilizzazione partita in questi giorni con dei messaggi indirizzati proprio agli uomini violenti. Davanti a questi episodi non si può far finta di niente”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo al caso dei manifesti della campagna comunicativa “Se te lo dice è violenza” strappati a Cesena.

“Si tratta di un gesto ignobile e codardo messo a segno da chi, evidentemente, continua a negare un’emergenza sociale che vede le donne vittime di abusi e violenze da parte degli uomini ormai ogni girono – aggiunge Silvia Piccinini – È proprio a queste persone che avevo chiesto alla Regione di rivolgere dei messaggi diretti, come mai era stato fatto fino ad oggi, integrando la campagna comunicativa partita nelle scorse settimane. E l’episodio di Cesena non fa altro che confermare la bontà della nostra richiesta. Adesso ci auguriamo che chi ha vandalizzato i manifesti a Cesena sia individuato e assicurato alla giustizia” conclude Silvia Piccinini.