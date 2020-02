Manutenzione strade provinciali: 99 milioni di euro per l’Emilia-Romagna

Il Ministero delle Infrastrutture ha assegnato alle regioni 995 milioni di euro per nuovi lavori sulle strade provinciali su tutto il territorio italiano. I fondi saranno ripartiti in base a criteri che tengono conto della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto al dissesto idrogeologico. La ripartizione nello specifico prevede 99 milioni per la nostra regione.