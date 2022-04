MINACCE DI MORTE A DI MAIO, PICCININI (M5S): “MASSIMA VICINANZA A LUIGI. SUO LAVORO PREZIOSO PER COSTRUIRE LA PACE IN UCRAINA”

“Massima solidarietà e vicinanza a Luigi Di Maio. Il grande lavoro, che sta portando avanti in un delicato momento come quello che purtroppo stiamo vivendo da più di un mese a causa della guerra in Ucraina, è di fondamentale importanza per cercare di costruire uno spiraglio di pace. Per questo sono sicura che non saranno le farneticazioni di qualche fanatico del regime putiniano a fermarlo”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo alle minacce di morte ricevute dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, su Telegram altri social. “Questi attacchi nei suoi confronti sono inaccettabili. Quello che auspico è che vengano individuati al più presto i responsabili” conclude Silvia Piccinini.