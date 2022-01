MINACCE NO VAX CONTRO BONACCINI E LEPORE, PICCININI (M5S): “MASSIMA SOLIDARIETÀ. INDIVIDUARE AL PIÙ PRESTO GLI AUTORI”

“Massima solidarietà al presidente Stefano Bonaccini e al sindaco di Bologna Matteo Lepore. Le scritte farneticanti comparse oggi sui palazzi della Regione non possono e non devono condizionare nemmeno per un secondo il loro impegno nella difficile gestione della pandemia in Emilia-Romagna”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo alla comparsa di insulti e minacce nei confronti del presidente della Regione e del primo cittadino di Bologna sui palazzi della Regione in Viale Aldo Moro.

“Quello di oggi è l’ennesimo episodio di minacce da parte della galassia no vax, sia in rete che dal vivo e che non può essere più sottovalutato – spiega Silvia Piccinini – Per questo spero che gli inquirenti possano risalire al più presto agli autori di questo gesto, sfruttando anche le immagini delle telecamere di sorveglianza che sono dislocate attorno ai palazzi della Regione. A Bonaccini e a Lepore va tutta la mia solidarietà” conclude la capogruppo regionale M5S.