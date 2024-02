MODENA, 57 ASINI ALL’ASTA PER FALLIMENTO DI UN’AZIENDA. PICCININI (M5S): “REGIONE SI MOBILITI PER EVITARE CHE FINISCANO AL MACELLO”

Salvare i 57 asini di un allevamento in provincia di Modena che rischiano di andare al macello: è quanto chiede Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, all’interno di un’interrogazione presentata in Regione sul caso del fallimento di un’azienda di Forcello di San Possidonio i cui beni (tra cui ci sono proprio gli animali) andranno all’asta il prossimo 5 marzo.

“Il rischio è che questi splendidi esemplari, trattati come se fossero oggetti, siano acquistati da qualcuno che li destini alla macellazione – spiega Silvia Piccinini – Nei giorni scorsi è arrivato anche l’appello dell’organizzazione non governativa Oipa Italia Odv affinché qualcuno si faccia avanti per salvare gli asini ma la data dell’asta è sempre più vicina e bisogna assolutamente trovare una soluzione alternativa”.

Nella sua interrogazione la consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle ricorda come questi animali siano comunemente utilizzati anche nei progetti di Pet Therapy per dare sollievo e conforto a persone fragili e malate proprio per la loro indole molto docile e socievole. “Sarebbe davvero una crudeltà immane permettere che questi animali finiscano in un macello – aggiunge Silvia Piccinini – C’è bisogno di una mobilitazione, anche da parte delle istituzioni, affinché i 57 asini siano salvati e destinati ad altre attività. In questi anni, essendomi occupata molto di benessere animale e di Pet Therapy, ho potuto toccare con mano la grandissima utilità ai fini terapeutici, sociali e sanitari che questi esemplari possono rappresentare. Il tempo è veramente poco ma l’obiettivo comune deve essere quello di salvare tutti e 57 gli animali” conclude la capogruppo regionale M5S.