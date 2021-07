Modena, accolta la proposta del M5S: il Comune sostituirà i suoi mezzi più inquinanti con quelli elettrici. “Dei 204 veicoli posseduti, oggi solo 8 sono ad emissioni zero”

Semaforo verde in Consiglio comunale alla proposta del MoVimento 5 Stelle di rinnovare il parco auto del Comune di Modena grazie agli incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici ed a zero emissioni che la Regione sta per varare attraverso un bando ad hoc. La mozione, presentata dai consiglieri comunali del M5S, è stata approvata nell’ultima seduta del Consiglio comunale e chiede di cogliere l’opportunità di svecchiare il parco mezzi comunale (comprese le auto della polizia locale, quelle di servizio e i mezzi dedicati al trasporto scolastico) per ridurre le emissioni inquinanti e contribuire così al miglioramento della qualità dell’aria.

Un intervento reso possibile grazie al lavoro portato avanti dal MoVimento 5 Stelle in Regione Emilia-Romagna che, grazie alla proposta della capogruppo Silvia Piccinini, è riuscito a destinare all’interno del bilancio regionale 4,5 milioni di euro messi a disposizione per le amministrazioni comunali. A breve, infatti, la Regione pubblicherà i bandi per assegnare le risorse necessarie dando così la possibilità ai Comuni di cominciare ad abbandonare i veicoli più vecchi ed inquinanti, come per esempio quelli alimentati a benzina e diesel, e dotarsi di mezzi che riducano drasticamente le emissioni, come quelli elettrici.

Il Comune di Modena attualmente possiede 204 mezzi di cui solo 8 elettrici, 13 sono i mezzi Euro 2, 55 quelli Euro 3, tutti gli altri sono Euro 4 ed Euro 5. In base ai dati ricavati dal PAESC 2020 il consumo complessivo ammontava per il 2019 a 1075 MWh e le emissioni, invece, hanno toccato quota 259 ton di CO2. “Quello del miglioramento della qualità della nostra aria è un obiettivo a cui tutti siamo chiamati a dover contribuire – spiegano i consiglieri comunali Andrea Giordani, Enrica Manenti e Giovanni Silingardi assieme alla capogruppo in Regione Silvia Piccinini – Spetta però anche alle amministrazioni pubbliche cominciare a dare il buon esempio cercando di limitare il più possibile le fonti inquinanti. Quella di decidere di sostituire le autovetture di servizio più obsolete è un primo passo che anche il Comune di Modena, così come già stabilito da Soliera e Castelfranco in provincia grazie alla proposte M5S, deve compiere al più presto” concludono gli esponenti del MoVimento 5 Stelle.