MOLESTIE AL RADUNO ALPINI, PICCININI (M5S): “RACCONTI DELLE DONNE SONO AGGHIACCIANTI. INDIVIDUARE I RESPONSABILI”

“I racconti sulle molestie subite dalle donne durante il raduno degli alpini a Rimini sono agghiaccianti e non meritano di certo di essere catalogati come irrilevanti solo perché fino ad oggi non ci sono state ancora denunce presentate alle forze dell’ordine. Per questo credo che sia molto importante invitare chiunque abbia subìto queste molestie a denunciare senza timori quanto accaduto. Se c’è qualcuno tra il corpo degli alpini che ha sbagliato è giusto che paghi per le sue vergognose azioni”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, in merito alle polemiche sul raduno degli alpini e le molestie subite da alcune donne e denunciate in questi giorni sui giornali e social network.

“Questi episodi rischiano di mettere in secondo piano lo svolgimento di una festa che è stata molto partecipata e tanto attesa da tutto il territorio di Rimini – aggiunge Silvia Piccinini – Per questo credo che sia innanzitutto interesse del corpo degli alpini individuare i responsabili di questi gravi episodi senza arrampicarsi sugli specchi e senza limitarsi a parlare solo di ‘infiltrati che hanno acquistato una penna nera’ come abbiamo sentito dire in questi giorni. E magari anche qualche parola di scuse verso quelle donne che hanno subito molestie e apprezzamenti non richiesti sarebbero davvero gradite” conclude la consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle.