Monterenzio, Piccinini (M5S): “Regione solleciti il Comune per riaprire la scuola materna. Lavori partiti in grave ritardo”

“La Regione collabori con il Comune di Monterenzio per risolvere il problema della scuola materna al parco dei Ciliegi. Il continuo slittamento della fine dei lavori sta creando disagi molto pesanti alle famiglie oltre a obbligare i bambini e maestre a svolgere tutte le attività all’aperto sotto a dei tendoni di solito utilizzati per le sagre. Una situazione che non può essere più tollerata”.

È quanto chiede Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, all’interno di un’interrogazione presentata alla giunta regionale sul caso della scuola d’infanzia di Monterenzio che si trova all’interno del parco dei Ciliegi. Scuola all’interno della quale nelle scorse settimane si è verificato un incendio e che di fatto ha rallentato ulteriormente la fine dei lavori di adeguamento che erano in corso d’opera. “Come lamentano i genitori dei bambini, le problematiche all’interno di questa scuola erano storici ma il Comune non è mai intervenuto per cercare di porvi rimedio – spiega Silvia Piccinini – I lavori sono cominciati solo poche settimane fa e l’incendio che si è sviluppato lo scorso 10 settembre ha ulteriormente complicato una situazione veramente difficile. Davanti a tutto questo stupisce l’atteggiamento del sindaco Mantovani che, anche durante l’incontro con i genitori riuniti in assemblea qualche giorno fa, è sembrato non capire a pieno il disagio che la mancata apertura della scuola sta generando”.

Per questo all’interno della sua interrogazione la consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle chiede alla Regione di intervenire per cercare di accelerare la fine dei lavori. “Bisogna fare in fretta per mettere fine a un disagio che con il passare dei giorni si aggrava sempre di più. La scuola deve riaprire al più presto” conclude Silvia Piccinini.