“Anche se l’ordinanza della Regione introduce regole molto puntuali e precise da dover rispettare, crediamo che ai cittadini di Montescudo-Monte Colombo vada data la possibilità di acquistare i generi di prima necessità all’interno del mercato locale, evitando il rischio di inopportuni spostamenti in altri paesi o supermercati al chiuso, vicini. Ecco perché chiediamo al Comune di valutare la possibilità di predisporre un piano dettagliato che tenga conto di tutti gli accorgimenti e le norme di sicurezza previsti”.

È quanto sostengono Silvia Piccinini e Shelina Marsetti, rispettivamente capogruppo regionale e consigliera comunale del MoVimento 5 Stelle, riguardo all’organizzazione dei mercati locali all’interno del Comune di Montescudo-Monte Colombo in provincia di Rimini che rischiano di non potersi svolgere per il rispetto della normativa anti-Covid varata ieri dalla Regione Emilia-Romagna con una nuova ordinanza.

“Lo svolgimento del mercato all’aperto consente da un lato ai commercianti locali di poter vendere i propri prodotti e dall’altro ai cittadini di poter fare acquisti di prima necessità, in una zona che scarseggia di servizi, senza necessariamente spostarsi dal proprio comune – spiega Silvia Piccinini – Particolare importante visto che è più che mai necessario limitare al minimo gli spostamenti in questa nuova fase di diffusione del virus. Ecco perché, pur capendo la difficoltà del momento e la responsabilità a cui sono chiamati i sindaci, chiediamo uno sforzo ulteriore da parte dell’amministrazione comunale di Montescudo-Monte Colombo affinché possa prendere in considerazione la possibilità di far svolgere il mercato, anche in forma ridotta, nei prossimi giorni in totale sicurezza sia per i cittadini che per gli ambulanti”.

“Abbiamo proposto al sindaco di verificare se ci possano essere le condizioni per spostare, temporaneamente, il mercato domenicale all’interno della piazza centrale di Monte Colombo visto che, grazie alla sua connotazione naturale, sarebbe più facile rispettare le distanze tra i banchi dei commercianti e al tempo stesso mantenere percorsi di entrata e uscita separati” aggiunge Shelina Marsetti. “Si tratta di una soluzione che a nostro avviso potrebbe rispondere alle necessità di in una realtà molto piccola come quella di Montescudo-Monte Colombo e che ridurrebbe al minimo la moltiplicazione dei rischi di contagio visto che l’alternativa per i cittadini sarebbero strutture di vendita più grandi, affollate e al chiuso” concludono le esponenti del MoVimento 5 Stelle.