Mordano, Piccinini (M5S): “Regione verifichi situazione inquinamento nella frazione di Chiavica dopo la denuncia dei cittadini”

Verifiche puntuali su quanto stanno denunciando un gruppo di cittadini della frazione Chiavica di Mordano e che riguardano una serie di disagi legati all’attività di un’azienda ceramica. È quanto chiede Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, che nei prossimi giorni presenterà un’interrogazione per chiedere alla Regione di verificare la situazione che riguarda la frazione Chiavica dove ha sede uno stabilimento della Florim.

“I cittadini che vivono a ridosso del sito produttivo ma anche quelli dell’immediate vicinanze, ormai da diverse settimana lamentano gravi disagi che vanno dai cattivi odori, a forti vibrazioni nelle case anche durante le ore della notte, alla formazione di una strana polvere bianca su piante e oggetti lasciati al di fuori delle abitazioni – spiega Silvia Piccinini – Si tratta di una situazione da monitorare con grande attenzione”. Per questo la consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle chiederà alla Giunta se ARPAE ha già avviato per la frazione di Chiavica un monitoraggio delle sostanze inquinanti derivanti dall’attività dell’azienda e se siano state accertate anche criticità sui livelli di inquinamento acustico. “Credo che sia assolutamente necessario dare risposte al più presto a queste persone che da tempo ormai stanno denunciando una situazione di grande difficoltà. La Regione faccia in fretta” conclude Silvia Piccinini.