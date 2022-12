MORTE MIHAJLOVIC, PICCININI (M5S): “È STATO UN GRANDE COMBATTENTE. ESEMPIO DI CORAGGIO NELL’AFFRONTARE LA MALATTIA”

“Sinisa Mihajlovic è stato un grande combattente. La sua morte per Bologna, che per lui è stata come una seconda casa, è una notizia davvero terribile”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo alla notizia della morte dell’ex allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic.

“Tutti speravamo che alla fine riuscisse a vincere la sua partita più importante, quella contro la leucemia che lo aveva colpito nel 2019 e che era ricomparsa inaspettatamente all’inizio della scorsa primavera – aggiunge Silvia Piccinini – Purtroppo la notizia della sua morte colpisce tutti quelli che lo avevano apprezzato prima come calciatore e allenatore e poi come uomo anche grazie alla grande determinazione e al coraggio con la quale aveva affrontato la malattia. Ai suoi familiari e a tutte le persone che gli hanno voluto bene va tutta la nostra vicinanza in questo momento così doloroso” conclude la capogruppo regionale M5S.