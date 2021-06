Niente superbonus alle strutture turistiche, Piccinini (M5S): “Decisione dannosa ed incomprensibile. Ministro Garavaglia lavori per risolvere questo problema””

“La decisione di escludere gli alberghi e le altre strutture ricettive dal superbonus 110% è davvero incomprensibile. Si tratta di una misura che, come abbiamo sempre sostenuto, darebbe nuova linfa a un settore pesantemente colpito dalla pandemia. Per questo è necessario che il ministro Garavaglia intervenga al più presto per risolvere questa situazione”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo alla possibile esclusione delle strutture turistiche e ricettive dal superbonus 110%.

“In questi mesi dalle Regioni è arrivata una richiesta molto chiara e netta riguardo all’esigenza di estendere le agevolazioni anche ad hotel, alberghi ed agriturismi – aggiunge Silvia Piccinini – Richiesta che, qui in Emilia-Romagna, si è concretizzata la scorsa settimana nell’approvazione di una nostra risoluzione che chiedeva proprio alla Giunta di lavorare assieme al Governo al riconoscimento del superbonus a questo settore. È davvero incredibile che all’interno delle forze che compongono la maggioranza a Roma ci sia chi non riesca a capire l’importanza che il superbonus può significare per tutto il settore turistico in modo da farlo ripartire in un’ottica sempre più sostenibile anche dal punto di vista economico. Bene ha fatto l’assessore Corsini a invitare il ministro Garavaglia ha darsi da fare. Questo errore deve essere rimediato al più presto” conclude la capogruppo regionale M5S.