Nuovi alberi in Emilia-Romagna, Piccinini (M5S): “Ad oggi numeri non soddisfacenti ma siamo disponibili a collaborare per far crescere il verde delle nostre città”

“I numeri sull’iniziativa della Regione per la distribuzione di piante e alberi gratis agli emiliano-romagnoli potevano essere certamente migliori di quelli registrati fino ad oggi, visto che per raggiungere l’obiettivo delle 500 mila piante entro il 2020 ne mancano all’appello ancora 320 mila da mettere a dimora entro dicembre. Potevano esserlo soprattutto se la Giunta avesse evitato di commettere alcuni errori grossolani all’interno dei bandi, come per esempio la procedura un po’ troppo farraginosa per l’accreditamento dei vivai. Bene però che oggi l’assessore Priolo in aula abbia dichiarato la disponibilità a un confronto su come poter migliorare l’iniziativa. Grazie all’esperienza portata avanti in questi anni con ‘Alberi per il futuro’, il MoVimento 5 Stelle è disponibile a fare la propria parte ma c’è da rilevare che questa disponibilità poteva e doveva essere manifestata prima”.

È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, dopo che l’assessora regionale all’Ambiente, Irene Priolo, ha risposto in aula ad un’interpellanza presentata dalla consigliera M5S riguardo alla campagna ‘Mettiamo radici per il futuro’ che consiste nella distribuzione gratuita da parte della Regione di 4,5 milioni di piante nei prossimi quattro anni. “I 13.500 cittadini che hanno già ritirato le piante all’interno degli appena 21 vivai accreditati al momento non permettono di certo di raggiungere l’obiettivo delle 500 mila piante distribuite entro fine anno, tanto che il bando adesso, come da nostra richiesta, resterà aperto più a lungo – aggiunge Silvia Piccinini – Anziché fare inutili convegni autocelebrativi, la Giunta avrebbe potuto venire in Commissione per condividere l’iniziativa con i consiglieri. Come MoVimento 5 Stelle noi siamo sempre stati disponibili ad un confronto costruttivo e lo saremo anche adesso che la Regione sembra essersi finalmente resa conto che questa iniziativa può essere migliorata. D’altronde è dal 2015 che con ‘Alberi per il futuro’ ogni anno cerchiamo di aumentare la quota di verde nelle nostre città piantando nuovi alberi. D’altronde quello della creazione di nuovi spazi verdi è un tema che va di pari passo con quello del miglioramento della qualità dell’aria, settore sul quale adesso ci aspettiamo la stessa disponibilità da parte della Giunta al dialogo e al confronto per uscire da quella situazione di impasse certificata anche oggi dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea sulle misure per combattere lo smog” conclude la capogruppo regionale M5S.