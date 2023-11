OMICIDIO GIULIA, PICCININI (M5S): “PAROLE DEL LEGHISTA MONTEVECCHI SONO VERGOGNOSE. PROSSIMA ASSEMBLEA LEGISLATIVA SIA DEDICATA ALLA VIOLENZA DI GENERE”

“Mentre ci svegliavamo con l’ennesimo femminicidio, c’è chi ha il coraggio riprendere le dichiarazioni vergognose del consigliere Valdegamberi abbassando ulteriormente il livello con elucubrazioni deliranti che mescolano riferimenti all’ideologia woke e al satanismo. Mi riferisco al collega Matteo Montevecchi, consigliere della Lega che, in un post sulla sua pagina Facebook arriva a negare l’esistenza del patriarcato, sminuendo e delegittimando le parole di Elena Cecchettin, che sarebbero parte della ‘trappola del vortice di questa preoccupante generalizzazione e retorica’”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle. “Mentre ci svegliavamo con l’ennesimo femminicidio, c’è chi ha il coraggio riprendere le dichiarazioni vergognose del consigliere Valdegamberi abbassando ulteriormente il livello con elucubrazioni deliranti che mescolano riferimenti all’ideologia woke e al satanismo.che, in un post sulla sua pagina Facebook arriva a negare l’esistenza del patriarcato, sminuendo e delegittimando le parole di Elena Cecchettin, che sarebbero parte della ‘trappola del vortice di questa preoccupante generalizzazione e retorica’”. È quanto dichiara

“Evidentemente per la destra si tratta di un appello pericoloso e preoccupante quello che invita le donne a reagire e gli uomini a interrogarsi, informarsi, e porsi delle domande su cosa potrebbero e dovrebbero fare per affiancarle nel difficile compito di cambiare finalmente lo stato delle cose. Perché, per la destra, le donne vanno bene solo quando si mostrano deboli, in difficoltà, vittime indifese da salvare – aggiunge Piccinini – A Montevecchi dico solamente: si vergogni, cancelli il post e mostri il doveroso rispetto al ruolo che ricopre. Ai miei colleghi in Assemblea Legislativa, invece, faccio un appello: la prossima Aula sia dedicata al tema della violenza di genere. Per Giulia e per tutte le altre, ma soprattutto per dare un segnale a chi continua a non rispettarle nemmeno da morte” conclude la capogruppo regionale M5s.