Omotransfobia, Piccinini (M5S): “Ok Camera a legge Zan un altro passo in avanti per il riconoscimento dei diritti di tutti”

“L’approvazione alla Camera della legge Zan fa fare all’Italia un altro passo verso il riconoscimento e la difesa dei diritti di tutti, senza discriminazioni in base all’orientamento sessuale. Un percorso che sta andando avanti grazie alla determinazione che anche in Emilia-Romagna il MoVimento 5 Stelle ha dimostrato durante l’approvazione della legge regionale contro l’omotransfobia nell’estate 2019”.

È questo il commento di Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo all’approvazione da parte della Camera – con 265 sì, 193 no e un astenuto – il testo unificato delle proposte di legge di contrasto alla violenza e la discriminazione per motivi legati alla transomofobia, alla misoginia e alla disabilità. “Così come successe in Assemblea Legislativa, le forze di centrodestra hanno cercato in tutti i modi di opporsi a quella che è una battaglia per rendere l’Italia un Paese più civile. Adesso bisogna procedere spediti verso l’approvazione anche in Senato” conclude Silvia Piccinini