OPERAIO MORTO A GAMBETTOLA, PICCININI (M5S): “ENNESIMA TRAGEDIA. SERVE FAR DI PIÙ PER GARANTIRE LA GIUSTA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO”

“L’ennesimo incidente mortale sul lavoro che si è verificato ieri in un’azienda ortofrutticola di Gambettola dimostra come sia assolutamente necessario cercare di contrastare con tutte le risorse possibili quella che continua ad essere una vera e propria piaga anche nella nostra regione. Alla famiglia dell’operaio morto ieri e a tutti i suoi colleghi va la nostra più sincera vicinanza”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo all’incidente sul lavoro che ha provocato la morte di un uomo di 42 anni all’interno dell’azienda “Fellini Patrizio” di Gambettola, in provincia di Forlì-Cesena.

“Proprio oggi la Regione ha diffuso dei dati che vedono da gennaio ad agosto 2023 gli incidenti sul lavoro in calo del 9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno – aggiunge Silvia Piccinini – Quella della sicurezza sui luoghi di lavoro resta però un tema ancora aperto e sul quale è necessario fare di più proprio per cercare di prevenire tragedie come quella che ieri si è verificata a Gambettola. Non si può continuare a morire sul lavoro” conclude Silvia Piccinini.