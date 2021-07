Operaio morto a Ravenna, Maiolini e Piccinini (M5S): “Sicurezza sul lavoro deve essere priorità. Servono investimenti su controlli anche per appalti ed esternalizzazioni”

“Quanto successo oggi alla Marcegaglia è intollerabile. La sicurezza dei lavoratori deve essere garantita sempre e comunque ed è una condizione a cui non si dovrebbe rinunciare per nessun motivo. È davvero assurdo dover assistere all’ennesimo incidente mortale. Ci stringiamo attorno alla famiglia dell’operaio deceduto”. È quanto dichiarano Silvia Piccinini e Marco Maiolini, rispettivamente capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle e consigliere comunale di Ravenna, riguardo all’incidente sul lavoro accaduto all’interno dello stabilimento Marcegaglia e che è costato la vita ad un operaio di 63 anni che lavorava per una ditta esterna. “Purtroppo i dati ci dicono che l’Emilia-Romagna è tra le prime regioni in Italia per numeri di morti sul lavoro ­– aggiungono Piccinini e Maiolini – Si tratta di un triste e avvilente primato che non siamo riusciti ancora a scrollarci di dosso. Evidentemente sul tema della sicurezza del lavoro è necessario fare di più e meglio investendo in maniera decisa sulla prevenzione dei rischi lavorativi, che deve diventare un certezza anche e soprattutto negli appalti e nelle esternalizzazioni, sulla formazione costante per datori di lavori e dipendenti e sul potenziamento dei controlli. Siamo convinti che al centro delle politiche di una città come Ravenna ci debba essere proprio il tema della sicurezza sul lavoro, in modo che tragedie come quella accaduta oggi non si ripetano più” concludono.