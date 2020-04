Parma, cordoglio per la scomparsa di Cinzia Ferraroni

Il gruppo regionale del MoVimento 5 Stelle dell’Emilia-Romagna si stringe attorno ai familiari di Cinzia Ferraroni, storica attivista di Parma, che purtroppo ieri è venuta a mancare.

“Siamo molto dispiaciuti per questa perdita. Cinzia era una persona genuina, che tanto ha dato al nostro MoVimento – dichiara la capogruppo Silvia Piccinini – Purtroppo nonostante il suo spirito coriaceo non è riuscita a vincere l’ultima battaglia. Si tratta di una grave perdita per la città di Parma per la quale si è sempre impegnata con grande spirito di sacrificio”.