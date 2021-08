Parma-Suzzara, Piccinini (M5S): “Nuove risorse per l’elettrificazione della linea sono un’ottima notizia. Così si potrà accelerare il lavoro che abbiamo iniziato nella scorsa legislatura”

“I 58 milioni di euro stanziati per la Parma-Suzzara permetteranno il completamento dell’elettrificazione della linea. Un lavoro iniziato nella scorsa legislatura proprio dal MoVimento 5 Stelle che è riuscito a far stanziare alla Regione le risorse necessarie per ammodernare questo tratto e tutte le altre linee regionali. Con l’arrivo di queste ulteriori risorse finalmente si potrà offrire ai pendolari un servizio degno di questo nome, con treni moderni e meno inquinanti di quelli a diesel”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, commentando la conferma dello stanziamento di 58 milioni di euro per la Parma-Suzzara-Poggiorusco all’interno dei fondi che il PNRR ha messo a disposizione delle Regioni per i lavori di ammodernamento delle linee ferroviarie. “Quello di prevedere l’elettrificazione di tutte le linee regionali è stato uno dei traguardi raggiunti nello scorso mandato in Regione di cui vado più fiera – aggiunge Silvia Piccinini – Ecco perché la notizia dell’ulteriore stanziamento di risorse su questo tema non può che essere positiva perché permetterà di accelerare l’iter dei lavori e di arrivare al più presto al completamento della linea. Lavori di cui beneficeranno anche diversi comuni del Reggiano permettendo così ai pendolari di spostarsi più velocemente e senza i ritardi e i disagi a cui purtroppo per troppo tempo sono stati abituati. Dire addio ai treni diesel, inoltre, permetterà una svolta anche sul fronte dell’inquinamento, altro grande obiettivo che la Regione deve raggiungere al più presto” conclude la capogruppo regionale M5S.