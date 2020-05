Parto in ambulanza, Piccinini (M5S): “Basta esporre a rischi mamme e bambini. Riaprire al più presto i punti nascita”

“Quanto successo a Porretta questa mattina dimostra, per l’ennesima volta, l’estrema necessità e urgenza di riaprire i punti nascita nelle zone montane. Non si può continuare a mettere a rischio la sicurezza delle future mamme e dei loro bambini. Prima dell’emergenza Coronavirus ci sembrava ci fossero tutte le condizioni per riaprirli, a cominciare da quello di Porretta Terme. Adesso chiediamo che dalle parole si passi ai fatti attuando quello che è stato detto anche in campagna elettorale”.

È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, in merito al caso di una donna di 32 anni che ha partorito un bambino mentre veniva trasporta in ambulanza all’ospedale Maggiore. “Per l’ennesima volta dobbiamo ringraziare che tutto sia andato per il meglio ma non possiamo continuare a correre questi rischi. I punti nascita chiusi dal 2014 in poi vanno riaperti al più presto” conclude la capogruppo M5S.