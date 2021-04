Passante di Bologna, Piccinini (M5S): “Indagine epidemiologica su smog è passo in avanti. Massima tutela per la salute dei cittadini”

“L’indagine epidemiologica sull’impatto dello smog sulla salute dei cittadini che vivono lungo il tracciato autostradale di Bologna è necessaria anche alla luce della mole di traffico in più che la realizzazione del Passante provocherà. Serve capire a fondo quali sono stati, anche in questi ultimi anni, gli effetti provocati dalle polveri sottili e per questo crediamo che l’annuncio fatto oggi dall’assessora Priolo vada nella giusta direzione”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, in merito alla risposta fornita oggi in Commissione Ambiente dell’Assemblea Legislativa dall’assessora Irene Priolo a una interrogazione riguardo al progetto del Passante di Bologna.

“Si tratta di un segnale di attenzione verso un tema molto importante che dovrebbe essere messo in cima alla lista degli aspetti da valutare anche soltanto quando si inizia a pensare a una nuova infrastruttura. Adesso ci auguriamo che questi approfondimenti vengano portati avanti con la massima attenzione, così come richiesto da anni dai cittadini, e che abbiano come unico e solo obiettivo la tutela della loro salute” conclude la capogruppo regionale M5S.