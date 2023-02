PD, PICCININI (M5S): “BUON LAVORO AD ELLY SCHLEIN. ADESSO LOTTA SENZA TENTENNAMENTI SU DISUGUAGLIANZE E CAMBIAMENTI CLIMATICI”

“Congratulazioni e auguri di buon lavoro ad Elly Schlein. Durante la sua esperienza in Regione Emilia-Romagna sui temi come il contrasto all’aumento delle disuguaglianze e ai cambiamenti climatici le occasioni di confronto e di stimolo non sono mai mancate e, sono certa, non mancheranno da adesso in avanti”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo all’elezione di Elly Schlein, ex vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, a prima donna segretaria del Partito democratico. “Più volte ho avuto modo di evidenziare come le diseguaglianze sociali siano aumentate anche nella nostra regione, dove la povertà relativa nel 2021 è cresciuta di più rispetto alla media nazionale (da 5,3% al 6%) e come i cambiamenti climatici corrano più veloci qui, in Emilia-Romagna e nella pianura padana, che altrove – aggiunge Silvia Piccinini – Su temi come questi le occasioni di confronto in questi anni non sono mancate, e sono certa non mancheranno da adesso in avanti, ma abbiamo di fronte a noi sfide epocali che non possono aspettare e che vanno combattute con convinzione, senza timore e senza tentennamenti. Ad Elly auguro buon lavoro”.