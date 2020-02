People Mover, Piccinini (M5S): “Telenovela infinita. Utilizzare ennesimo ritardo per risolvere il problema del rumore”

“La vicenda del People Mover assomiglia sempre di più a una grottesca telenovela di cui non si intravede la fine. Visto però che la sua partenza è slittata ancora una volta che almeno si utilizzi questo tempo per risolvere i problemi di inquinamento acustico rilevati da ARPAE e denunciati da tempo soprattutto dai cittadini che abitano vicino ai binari della monorotaia”.

È quanto dichiara Silvia Piccinini, consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo alla notizia dell’ennesimo rinvio della partenza del People Mover a Bologna. “La priorità deve essere quella di risolvere i problemi legati al rumore ma a quanto capiamo Marconi Express, Tper e Comune sembrano essere preoccupati solo alla data del taglio del nastro – aggiunge Silvia Piccinini – Garantire, invece, un livello di vivibilità decente a chi risiede lungo il tracciato dei binari dovrebbe essere la prima cosa da fare. Ecco perché chiediamo che si utilizzi questo ulteriore tempo, dovuto all’ennesimo quanto scontato ritardo, per mettere mano a questo problema anche alla luce dei rilievi fatti da ARPAE. Se non ci sono le necessarie garanzie sull’inquinamento acustico – conclude la consigliera regionale M5S – meglio non partire”.