PET THERAPY, IL 7 APRILE IN ASSEMBLEA LEGISLATIVA UN CONVEGNO PER PARLARE DELLE ESPERIENZE IN EMILIA-ROMAGNA. PICCININI (M5S): “PUBBLICO VALORIZZI QUESTA ATTIVITÀ”

Garantire maggiori risorse da parte del settore pubblico alle realtà che offrono servizi di Pet Therapy e la richiesta al Governo che gli interventi sociosanitari assistiti che prevedono l’utilizzo di animali da compagnia siano inseriti al più presto nei LEA (i Livelli essenziali di assistenza). Sono queste le richieste che la capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle Silvia Piccinini sta avanzando in Regione, nell’ottica di valorizzare gli Interventi Assistiti con Animali. e che saranno anche al centro del convegno “La Pet Therapy in Emilia-Romagna: esperienze e prospettive”, organizzato dalla stessa consigliera M5S, in programma venerdì 7 aprile (dalle 9,30 alle 13,30) nella sala “Fanti” dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, in viale Aldo Moro 50 a Bologna.

Il convegno vedrà la partecipazione di professionisti, operatori ed esperti del settore con l’obiettivo di approfondire la tematica, conoscere più da vicino alcune delle tante esperienze che in questi anni sono nate in Emilia-Romagna e analizzare insieme le prospettive di sviluppo che la Pet Therapy può avere, anche con il supporto delle istituzioni. “Gli interventi di Pet Therapy sono ormai realtà diffuse nel territorio che quindi può contare su diverse esperienze di eccellenza applicate in vari ambiti quali quello educativo, sociale e sanitario, come per esempio le terapie riabilitative post traumatiche – spiega Silvia Piccinini – Inoltre, sono quasi 1200 gli operatori in Emilia-Romagna certificati e qualificati per gli interventi assistiti con animali. Uno scenario che però deve confrontarsi con difficoltà soprattutto dal punto di vista economico. Generalmente, infatti, gli interventi di Pet Therapy sono totalmente a carico delle persone che li richiedono oppure sono resi possibili grazie a raccolte fondi o alla benevolenza di associazioni senza scopo di lucro. I benefici della Pet Therapy sono ormai scientificamente riconosciuti, e per una sempre maggiore diffusione è necessario che le istituzioni supportino e investano in questa attività. A dicembre del 2022 fu approvata in Assemblea una mia risoluzione che chiedeva alla Regione di sostenere gli interventi di Pet Therapy ed agevolare la formazione del personale specializzato, un impegno che nei prossimi giorni cercherò di rafforzare presentando un ordine del giorno alla legge sul Terzo Settore che la Regione si appresta a varare, prevedendo una incentivazione economica per questo tipo di interventi”.

Tra i relatori che parteciperanno al convegno di venerdì 7 aprile ci sarà anche Alessandra Santandrea, istruttore cinofilo coadiutore del cane in IAA e autrice de “La sedia di Lulù”, che sarà accompagnata dal suo cane d’assistenza Abby e che dimostrerà materialmente come gli animali da compagnia possano davvero fare la differenza nella vita delle persone con disabilità. “L’auspicio è che dall’appuntamento di venerdì possa emergere ancora più chiaramente come la Pet Therapy sia uno strumento valido in tanti ambiti e utile nei percorsi di assistenza di persone con fragilità – aggiunge Silvia Piccinini – Per questo è necessario che le istituzioni, Regione in primis, collaborino affinché il Governo prenda in considerazione l’ipotesi di inserire nei LEA anche questo tipo di interventi”.

Il convegno del 7 aprile è aperto al pubblico e totalmente gratuito. Per poter partecipare (a causa della capienza limitata della sala) è necessario registrarsi al seguente link

Per conoscere la scaletta degli interventi e i nomi dei relatori è possibile consultare il programma completo del convegno collegandosi al seguente link