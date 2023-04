PET THERAPY, OK ALLA PROPOSTA DEL M5S: LA REGIONE SOSTERRÀ I PROGETTI PORTATI AVANTI DAGLI ENTI DEL TERZO SETTORE. PICCININI: “RISULTATO IMPORTANTE”

La Regione assicurerà sostegno economico ai progetti di Pet Therapy realizzati dagli enti del terzo settore: è quanto prevede un ordine del giorno presentato dalla consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle Silvia Piccinini e approvato all’interno della nuova legge regionale sul mondo del volontariato che ha ricevuto il via libera questa mattina dall’Assemblea Legislativa. “Si tratta di un risultato molto importante perché va a colmare un vuoto che riguarda proprio gli interventi assistiti con animali, realizzati da realtà che molto spesso si ritrovano a fare i conti con risorse limitate, resi possibili tramite raccolte fondi o grazie alla generosità di associazioni senza scopo di lucro – spiega Silvia Piccinini – Tutto questo nonostante i benefici della Pet Therapy siano ormai riconosciuti, in Emilia-Romagna ci siano quasi 1200 operatori certificati e qualificati per gli interventi assistiti con animali, e diverse esperienze di eccellenza in ambito educativo, sociale e sanitario, come per esempio le terapie riabilitative post traumatiche. Ecco perché è necessario che le istituzioni supportino e investano in questa attività”.

L’ordine del giorno presentato dalla consigliera M5S e approvato dall’Assemblea prevede che la Regione riconosca gli interventi assistiti con animali realizzati da parte degli enti del terzo settore come oggetto dei procedimenti di co-programmazione e di co-progettazione previsti dalla legge del terzo settore e, quindi, destinatari di forme di un sostegno economico concreto. “Si tratta di un impegno che fa seguito ad una mia risoluzione che a dicembre del 2022 fu approvata proprio per chiedere di sostenere gli interventi di Pet Therapy ed agevolare la formazione del personale specializzato – aggiunge Silvia Piccinini – Sono soddisfatta che si sia aggiunto un altro tassello per il sostegno di un mondo che ha un impatto straordinario sia dal punto di vista terapeutico che di prevenzione, in ambito educativo e sanitario ma anche sociale”. Questi temi saranno anche al centro del convegno “La Pet Therapy in Emilia-Romagna: esperienze e prospettive”, organizzato dalla stessa consigliera M5S, in programma venerdì 7 aprile (dalle 9,30 alle 13,30) nella sala “Fanti” dell’Assemblea Legislativa in viale Aldo Moro 50, a Bologna. “Sarà l’occasione per fare il punto della situazione e conoscere nel dettaglio le tante esperienze nate nella nostra regione” conclude Silvia Piccinini.