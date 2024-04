PET THERAPY, PICCININI (M5S): “CON BANDO REGIONALE PER LA PRIMA VOLTA SI FINANZIANO GLI INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI. OBIETTIVO RAGGIUNTO GRAZIE AL M5S E AL LAVORO CONGIUNTO CON L’ASSESSORE TARUFFI”

“La pubblicazione del bando regionale sulla Pet Therapy è un grande risultato perché per la prima volta, grazie ad una mia proposta, l’Emilia-Romagna finanzierà progetti dedicati alle persone più fragili. Si tratta di obiettivo raggiunto che è frutto di un lavoro portato avanti con grande determinazione fin dallo scorso anno, con l’organizzazione di un convegno molto partecipato proprio in Assemblea Legislativa, e per il quale ringrazio l’assessore regionale al Welfare Igor Taruffi per la collaborazione e la costante disponibilità al confronto. Un lavoro congiunto che ci rende particolarmente orgogliosi”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo alla notizia della pubblicazione del bando attraverso il quale la Regione finanzierà progetti di Pet Therapy mettendo a disposizione 200mila euro per Comuni, Asp, enti del Terzo settore e associazioni.

“Con questo bando si dà finalmente il giusto riconoscimento a tutte quelle realtà che hanno sempre creduto con determinazione nel valore della Pet Therapy – aggiunge Silvia Piccinini – In Emilia-Romagna ci sono oltre 1.200 operatori certificati e qualificati, il cui lavoro quotidiano ha un impatto straordinario sia dal punto di vista educativo, che sanitario e sociale- Un lavoro che ho potuto toccare con mano in questi mesi visitando molte strutture e conoscendo da vicino i progetti sviluppati sul nostro territorio. Con il bando che si aprirà il prossimo 29 aprile adesso e per la prima volta la Regione finanzierà questi interventi. Si tratta di un risultato davvero molto importante e che speriamo possa essere il primo passo per la valorizzazione di esperienze straordinarie che hanno l’obiettivo di aiutare le persone più fragili” conclude Silvia Piccinini.

LINK AL BANDO: clicca qui.