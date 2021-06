PICCININI (M5S): BENE APPROVAZIONE ODG SU SOLARIZZAZIONE DEL CER, GRANDE OPPORTUNITÀ PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA SOSTENIBILE E PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA

“Con l’importante risultato raggiunto oggi potremo finalmente fare del CER, il Canale Emiliano-Romagnolo, una grande infrastruttura per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile”.

È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo M5S in Regione dopo l’approvazione in Aula del proprio ordine del giorno che impegna la Giunta ad eseguire l’analisi di fattibilità e la conseguente realizzazione della solarizzazione del Canale.

Il CER è una delle più importanti opere idrauliche italiane, nonché il più lungo canale in Italia a fini irrigui che assicura l’approvvigionamento idrico delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, aree tra le più produttive a livello industriale e agricolo ma povere di acque superficiali.

“Grazie al Movimento 5 adesso si potrà realizzare anche qui – prosegue Piccinini- lungo i 135 km del CER e nei suoi impianti di sollevamento e distribuzione, progetti come quelli applicati in modo sempre più diffuso in molti Paesi, dagli Stati Uniti all’India o alla Francia”. Dal Po al litorale adriatico il CER può infatti divenire la sede naturale per ospitare coperture fotovoltaiche.

“In questo modo – conclude Silvia Piccinini – potremo ottenere tre risultati fondamentali: alimentare in modo ecologico gli impianti di pompaggio e distribuzione della rete idrica, produrre energia elettrica da fonte rinnovabile su larga scala utilizzando superfici non destinabili alla coltivazione e ridurre in modo drastico l’evaporazione dell’acqua lungo il canale, contribuendo quindi in modo diretto alla conservazione di un bene preziosissimo.

Sono questi i progetti in cui è necessario investire se si vuole proseguire con serietà e convinzione nella strada della transizione ecologica, non certo quelli obsoleti e dannosi per l’economia e la salute come gli impianti di cattura e stoccaggio di CO2.”