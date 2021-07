PICCININI, (M5S): BENE NUOVO BANDO BIENNALE PER LA RIFORESTAZIONE URBANA, IL SUCCESSO CONFERMA L’IMPORTANZA DI UNA STRATEGIA DA SEMPRE PORTATA AVANTI DAL M5S

“Siamo soddisfatti del successo riscosso dal bando per la riforestazione urbana, e ancor più dell’annuncio, da parte dell’assessore Priolo, di un nuovo

bando biennale previsto in autunno. L’eccedenza delle richieste rispetto alle risorse disponibili conferma l’importanza di questa strategia, da sempre auspicata dal MoVimento 5 Stelle”.



È quanto dichiarato da Silvia Piccinini, capogruppo del M5S in Emilia-Romagna, a conclusione di un question time in cui richiedeva alla Regione

di prorogare il bando per i contributi diretti ai Comuni finalizzati a progetti di riforestazione urbana, scaduto il 30 giugno.

“Bene che si sia previsto un nuovo bando biennale tenendo conto dei punti di forza e di debolezza del precedente, in modo da permettere a tutti i Comuni di partecipare – conclude Silvia Piccinini – La forte risposta dei Comuni rispetto a questa opportunità seppur aperta per poco tempo, dimostra che è indispensabile sostenere gli enti locali, soprattutto quelli più piccoli, anche nella formulazione dei progetti. È necessario dare strutturalità all’iniziativa, prevedendo cadenze ricorrenti oltre a strumenti di supporto ai Comuni nella ricerca delle aree idonee in cui procedere con la riforestazione.

Sono i progetti come questo, in piena sintonia con i processi di transizione ecologica e di sviluppo sostenibile, che devono animare le azioni della Regione Emilia-Romagna”.