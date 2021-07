PICCININI (M5S): BENE OK DELLA REGIONE ALLO STOP AD AUTO A BENZINA E DIESEL ENTRO IL 2035. PER RISPETTARE GLI OBIETTIVI EUROPEI SULLA DECARBONIZZAZIONE ABBIAMO BISOGNO DI SCELTE CORAGGIOSE

"Oggi la Regione Emilia-Romagna ha compiuto una scelta coraggiosa per l'ambiente, la salute dei cittadini e il futuro delle generazioni che verranno."

È quanto dichiara la capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Regione Silvia Piccinini a seguito dell’approvazione in Aula della propria risoluzione che impegna la Giunta ad appoggiare la richiesta al Governo di mettere al bando a partire dal 2035 la vendita di auto a benzina e diesel.

“Quello assunto oggi dalla Regione non è un impegno generico -prosegue Silvia Piccinini – ma è un impegno a sostenere, ad ogni livello, la richiesta avanzata attualmente da nove paesi europei alla Commissione europea per fissare una data per lo stop alle auto a benzina e diesel su tutti i mercati europei, individuando a tale fine un calendario certo.

Gli studi parlano chiaro: durante il periodo del lockdown è stato infatti rilevato un calo del 40% degli ossidi di azoto nell’atmosfera, causato da una ridotta circolazione di auto a diesel. Un segmento, quello dei veicoli inquinanti, su cui bisogna intervenire quanto prima.

I segnali non mancano: l’Unione Europea sta infatti pensando a una messa al bando al 2035 e a una riduzione del 60% delle emissioni di CO2 al 2030; Paesi come la Francia e la Spagna hanno già fissato un limite al 2040 per la messa al bando di auto a benzina e a diesel, mentre Germania, Danimarca e Svezia stanno valutando lo stop al partire dal 2030 e Olanda e Norvegia dal 2025.

In Italia un ordine del giorno approvato diversi mesi fa dalla Camera dei deputati a prima firma del Deputato Chiazzese (M5S), ha impegnato il Governo a prendere in esame interventi normativi per raggiungere questi obiettivi.