PICCININI (M5S): BENE SOSTEGNO DELLA REGIONE AI CENTRI DI FORMAZIONE PUBBLICI, ECCELLENZA DA DIFENDERE  

“I centri di formazione professionale pubblici sono un’inestimabile risorsa per il nostro territorio, un’eccellenza da difendere e sostenere, ed è quindi un bene che la Regione abbia deciso di mettere in campo risorse adeguate per tutelarli” è quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo M5S in Regione a seguito dell’approvazione in Aula del proprio ordine del giorno che impegna la Giunta regionale ad assicurare, nelle prossime manovre di bilancio, forme di sostegno non inferiori ai 1,4 milioni di euro ai Comuni proprietari di Centri di formazione pubblici anche per gli anni 2022 e 2023.

“Nelle scorse settimane – prosegue la consigliera – ho avuto l’occasione di visitare uno di questi centri, il Pescarini di Ravenna, e di toccare con mano l’importanza della funzione svolta da queste scuole per l’integrazione sociale e l’inserimento del mondo del lavoro di categorie fragili, come ad esempio minori in dispersione scolastica, donne vittime di violenza, disoccupati over cinquanta, immigrati e persone con disabilità.

I Centri pubblici di formazione professionale, otto in Emilia-Romagna, sono infatti un’eccellenza del nostro territorio e lo sono per tutti: – conclude Silvia Piccinini – per le imprese che hanno necessità di tecnici e professionisti per crescere e competere e per chi cerca lavoro, dignità, integrazione.

I dati sugli esiti occupazionali ci dicono chiaramente che questi centri sono infatti capaci di garantire ottimi risultati in termini di impiego, competenze e inclusione sociale.

Siamo quindi soddisfatti che la Regione, su nostra richiesta, si sia impegnata a sostenere la formazione pubblica, aiutando i Comuni a valorizzare questi importati presìdi sul territorio che, formando nuove categorie professionali, come quella ad esempio di tecnico fotovoltaico, costituiscono in alcuni casi anche un tassello fondamentale per la transizione ecologica.”