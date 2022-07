PICCININI (M5S): “NO ALL’USCITA DAL GOVERNO. ABBANDONARE IL CAMPO DEL CENTROSINISTRA SIGNIFICA CONDANNARCI ALL’ISOLAMENTO POLITICO CON GRAVI CONSEGUENZE PER IL PAESE”

“Uscire dal governo, in questo momento, condannerebbe automaticamente il MoVimento 5 Stelle all’isolamento e all’irrilevanza”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale M5S. “Siamo nel pieno di una fase storica particolarmente delicata per il nostro Paese – spiega Silvia Piccinini – La crisi energetica, sommata a quella climatica e sociale, rischiano seriamente di alimentare il vento delle forze populiste e sovraniste. Lo abbiamo già visto in Francia con l’ultradestra di Marine Le Pen. E chi è consapevole di questo rischio ha la responsabilità politica e il dovere di non lasciare neanche un centimetro di spazio a politiche conservatrici, antiabortiste, contrarie al riconoscimento dei diritti civili e gravemente discriminatorie. Questo non è il momento, quindi, di fare scelte irrazionali che ci condannerebbero ad una irrilevante autoreferenzialità, fuori da un progetto all’interno del centrosinistra. L’ho già detto e lo ribadisco: oggi bisogna trovare il coraggio di dire chiaramente in quale parte del campo si vuole giocare. Non ci sono terze vie possibili che non comportino conseguenze negative per il nostro Paese” conclude la capogruppo regionale M5S.